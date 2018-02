Programação MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, telefone: 3823 - 4600, site: www.memorial.sp.gov.br Terça 19h30 Aula-espetáculo com Ariano Suassuna Inscrições podem ser feitas no site www.nossacaixa.com.br Quinta 19h30 Estética e Socialismo em Ariano Suassuna Palestra de Lucila Nogueira Depoimento de Luiz Fernando Carvalho Sexta 19h30 Ariano Suassuna, Artista Plástico Palestra de Carlos Newton Jr. Depoimento da jornalista Adriana Victor Lançamento do livro Ariano Suassuna: Um Perfil Biográfico Dia 25 19 horas O Sertão e o Mar no Romance da Pedra do Reino Palestra de Bráulio Tavares Leitura dramática de A Pedra do Reino com Cacá Carvalho Dia 28 19h30 O Regionalismo e a Literatura do Sertão Palestra de Walnice Nogueira Galvão Apresentação musical Saci Armorial com o Quarteto Pererê Dia 29 - exibição de filmes 16 horas - O Auto da Compadecida, de Guel Arraes. 18 horas - O Sertãomundo de Suassuna, de Douglas Machado 19h30 - Música Armorial de Ana Paula Campos Dia 30 - filmes 16 horas - A Farsa da Boa Preguiça, de Luiz Fernando Carvalho 17 horas - Uma Mulher Vestida de Sol, de Luiz Fernando Carvalho 18 horas - Música Armorial, de Ana Paula Campos 18h30 - documentário Quaderna, de Alexandre Montoro 20h30 - show com Antonio Nóbrega e Quarteto Exposição - de hoje ao dia 30 Ariano Suassuna: Uma Fotobiografia Curadoria: Anselmo Maciel Textos, legendas e consultoria: Carlos Newton Jr. Segunda à sexta-feira, das 9 h às 18 h. Sábados, das 9h às 15 h TEATRO SÉRGIO CARDOSO - Rua Rui Barbosa, 153, tel. 3288-0136, Bela Vista Quarta 19h30 Peça Fernando e Isaura CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3383-3400, Liberdade Dia 22 20 horas Leitura dramática de Auto da Compadecida, com Antonio Abujamra Apresentação musical A Saga do Viajante, com Duo Virundum Dias 22, 23 29 e 30 - às 15 h A História do Amor de Romeu e Julieta, com contadores de história Cia. de Teatro Terceiro Toque. ESPAÇO NOSSA CAIXA ARTE E CULTURA - Rua Álvares Penteado, 70, tel. 3244.6838 De quinta a 19 de outubro Exposição fotográfica Do Reino Encantado Curadoria de Carlos Newton Jr.