Programação DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO MNBA - abertura 40 Primaveras - somando-se ao calendário cultural brasileiro ''''Primavera dos Museus'''' Inicia-se no dia 22 de setembro, dia em que o museu foi fundado em 1967, uma apresentação de todas as atividades do Museu, incluindo visita à exposição Lasar Segall: Construção e Poética de uma Obra, com atividades educativas; workshop de gravura, fotografia e redação; leitura dramática na Biblioteca; e apresentação de um filme longa-metragem com debate. DIA 24 DE SETEMBRO Múltiplos - Lançamento comemorativo de 25 múltiplos de uma escultura em bronze de Lasar Segall, ocorrerá na Fundação Ema Gordon Klabin. DIA 23 DE OUTUBRO 10.º leilão de pratos, no Restaurante Trio/Ateliê de Cerâmica Barro Blanco Em vista de ser o 10.º leilão, serão convidados 24 artistas da primeira edição. Vinte e quatro artistas que ainda não fizeram pratos também serão convidados, dentre artistas plásticos, arquitetos e fotógrafos. DIA 10 DE DEZEMBRO Segall Realista, FIESP- abertura em 10 de dezembro com itinerância para o Museu Oscar Niemeyer (de abril a julho) e Museu Nacional de Belas Artes (agosto a novembro) DIA 15 DE DEZEMBRO Navio de Emigrantes - exposição no Museu Lasar Segall (MLS), com a pintura Navio de Emigrantes, com fotos, documentos, gravuras e desenhos feitos em torno do tema. Quatro críticos serão convidados a escrever um texto ensaístico, visando uma publicação a ser lançada em janeiro/fevereiro.