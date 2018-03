Programa Prelúdio abre inscrições Até o dia 31 de julho estão abertas as inscrições para o programa Prelúdio, da TV Cultura, que busca jovens talentos da música erudita. A quinta temporada da atração, cuja apresentação ficará a cargo de Estela Ribeiro, começa a ser gravada em setembro. Podem participar da seleção músicos de até 25 anos, praticantes de qualquer instrumento, canto e regência, e cantores líricos de até 30 anos. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição que está disponível no site da TV Cultura (www.tvcultura.com.br/preludio) e enviá-la para a produção do programa, na sede da emissora em São Paulo (Rua Cenno Sbrighi, 378, Água Branca).