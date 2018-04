Programa de funeral traz raridades

A boquirrota irmã La Toya despediu-se de Michael Jackson lembrando a faceta megalomaníaca do irmãozinho: "Michael, me lembro de você sentado numa cadeira em seu quarto vendo na TV os prêmios Grammy de 1980, chorando porque só tinha ganho um Grammy e dizendo: ?Preste atenção, La Toya, meu próximo disco vai vender mais e ganhar mais Grammys que qualquer outro na história da música... Eu vou ser o maior e o melhor entertainer de todos os tempos.?" O irmão de Michael, Tito, lembra de como o irmão pop star desenvolveu um sapato que mostrava resistência à gravidade. A irmã Rebbie cita a Bíblia e diz que vai chegar o tempo em que Jackson andará de novo sobre a Terra, quando o mundo "será um Paraíso, um lugar livre da pobreza e da corrupção". Todos esses depoimentos da família de Michael estão no Programa Oficial do funeral do cantor, distribuído a apenas 18 mil pessoas na cerimônia do Staples Center, em Los Angeles, no dia 7 de julho. Tornado raridade, o programa do Michael Jackson Memorial Service já está sendo vendido por até US$ 1 mil (R$ 2 mil) no eBay, site de vendas online. O documento traz, além das mensagens da família, fotos raras do artista - Michael aparece com seus amigos Diana Ross e Liz Taylor, com personalidades como Nelson Mandela, Bill e Hillary Clinton, Ronald Reagan e o mímico Marcel Marceau. Há uma raríssima foto da família inteira no documento, sem data, mostrando Michael ao centro (devidamente "uniformizado" como Rei do Pop), cercado pelos filhos. A babá de Michael, Grace Rwaramba, aquela mesma que apareceu nos tabloides falando de como ajudou a desintoxicá-lo, conta de como passou 17 anos cuidando do astro. O filho de Marlon Brando, Miko, lamenta que sua filha tenha perdido o padrinho. Todos os sobrinhos assinam: Jermajesty, Austin, Royal, Brandi, Stacy, Yashi, Jaimy, entre outra dezena. O mercado funerário de Michael alimenta todo tipo de comércio na internet - vendem-se também as pulseiras utilizadas e os ingressos oficiais. Mas é preciso atenção nesse comércio: o maior funeral do show biz na História também tem diversas cópias piratas sendo vendidas, só que por preços mais baratos (entre US$ 16 e US$ 26). Essas cópias fajutas já eram vendidas no dia do velório-monstro por camelôs na frente do Staples Center. Na contracapa do programa, aparece a primeira foto de Jackson como artista, uma reprodução de um recorte de jornal de Gary, Indiana, que mostra o cantor e seus irmãos após vencerem um concurso de talentos no Gilroy Stadium. Michael aparece à frente do prêmio, um troféu como os de futebol. Memorabilia sempre foi um bom negócio, mas no caso Jackson atinge dimensões inesperadas. Em Londres, os ingressos para os shows que o cantor faria estão valendo mais do que o próprio show - o tíquete tem um holograma em que ele aparece dançando, e está virando coqueluche. O catálogo do funeral-show vale muito, mas os fãs também parecem dispostos a comprar tudo que apareça a partir de agora. Ontem, a empresa Nielsen SoundScan informou que a venda de discos de Michael Jackson continua crescendo assombrosamente desde sua morte. Já são 9 milhões de cópias vendidas desde 25 de junho. Foram 1,1 milhão de cópias apenas na última semana - nos Estados Unidos, foram 2,3 milhões de discos nas três semanas posteriores à morte. A Sony Music, que controla o catálogo dos discos-solo de Michael, não comentou os números, mas Michael Jackson já está no topo das vendas em países como França, Alemanha, Austrália e no Reino Unido nas últimas três semanas, segundo o jornal Los Angeles Times. Gary Arnold, executivo americano da cadeia de lojas Best Buy, disse que fãs e consumidores estão buscando coisas que possam conectá-los com o passado de Jackson, para tentar compreender melhor a tragédia de sua morte. Segundo Arnold, a busca não é só pelo material mais consagrado do artista, como o disco Thriller, mas tudo de sua carreira. Um porta-voz da Amazon.com, Andrew Herdener, disse que o site tem recebido mais encomendas de CDs e MP3 de Michael Jackson nessas últimas 24 horas do que nos últimos 11 anos.