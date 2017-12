Produtores e técnicos voltam a conversar O sindicato dos técnicos de cena e a liga dos produtores americanos decidiram voltar a se reunir no fim de semana para discutir a greve que há uma semana paralisa a Broadway, em Nova York. Os técnicos pedem reajuste salarial, recusado pelos produtores. Após meses de conversas, as duas partes suspenderam as negociações, o que levou à greve. Mesmo sem acreditar em uma solução rápida para a crise, tanto técnicos quanto produtores decidiram se encontrar hoje e amanhã, no entanto, para discutir uma solução emergencial para os feriados de Ação de Graças, época em que a receita dos musicais e peças costuma atingir números recordes.