Produtor John Daly morre aos 71 anos Morreu sexta-feira, em Los Angeles, o produtor e diretor inglês John Daly. Tinha 71 anos e estava internado no Hospital Cedars-Sinai para tratamento de câncer. Daly produziu ou co-produziu filmes vencedores do Oscar - Platoon e O Último Imperador - e impulsionou as carreiras de Denzel Washington, Julia Roberts e Keanu Reeves. Nos anos 60, uniu-se ao ator David Hemmings e fundou uma companhia (Hemdale) que empresariava bandas como Yes e Black Sabbath, terminando por produzir a ópera-rock Tommy. Em 2004, dirigiu seu primeiro filme - The Aryan Couple, com Martin Landau, que ganhou vários prêmios em festivais.