Produções CIRANDA DE PEDRA (romance, 1954) VERÃO NO AQUÁRIO (romance, 1963) ANTES DO BAILE VERDE (contos, 1970) AS MENINAS (romance, 1973) SEMINÁRIO DOS RATOS (contos, 1977) A DISCIPLINA DO AMOR (ficção e memória, 1980) MISTÉRIOS (contos, 1981) AS HORAS NUAS (romance, 1989) A ESTRUTURA DA BOLHA DE SABÃO (contos, 1991) A NOITE ESCURA E MAIS EU (contos, 1995) INVENÇÃO E MEMÓRIA (ficção e memória, 2000) DURANTE AQUELE ESTRANHO CHÁ (ficção e memória, 2002) MEUS CONTOS PREFERIDOS (antologia de contos, 2004) MEUS CONTOS ESQUECIDOS (antologia de contos, 2005) CONSPIRAÇÃO DE NUVENS (ficção e memória, 2007) CAPITU, em parceria com Paulo Emílio Sales Gomes (roteiro publicado em 2008)