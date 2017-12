Produção no exterior

A Conspiração Filmes terá uma filial em Hamburgo, na Alemanha. Um dos sócios da produtora, Leonardo Monteiro de Barros já está de malas prontas para comandar o novo escritório. ''''A idéia é realizar parcerias com produtoras européias principalmente da Alemanha e da Espanha'''', conta Barros. Para ele, é mais fácil comercializar produtos em língua espanhola no exterior. A expansão na Europa deverá englobar filmes e também atrações para a TV. Outro plano da Conspiração é encontrar parceiros para ter uma representação em Los Angeles, especialmente para produção de filmes em língua inglesa. ''''Mas vamos procurar trabalhar sempre com diretores, produtores e até mesmo com atores brasileiros'''', afirma Barros. Apesar do grande passo, o sócio da Conspiração explica que essa expansão não exclui a continuidade de trabalhos no Brasil. ''''Estamos aumentando nossos recursos no País'''', fala. ''''Não é que não haja mais nada para fazer aqui, mas temos condições de expandir e essa é nossa intenção agora.'''' A Conspiração lançará a segunda parte da série Mandrake, em parceria com a HBO, no dia 18, às 20 horas.