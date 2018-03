Produção latina, para ouvir e discutir

A falta de conhecimento do brasileiro pela música produzida nos países vizinhos levou o produtor, instrumentista e compositor Benjamim Taubkin a se lançar pela América Latina. Em 2003, ele iniciou suas andanças por destinos como Colômbia, Bolívia, Argentina e México, ávido por garimpar a produção local. Também diretor do Núcleo Contemporâneo, Taubkin não se contentou apenas em traçar seu mapeamento musical particular: quis compartilhá-lo, tendo como uma das ações o Encontro Latino-Americano - Novos Caminhos para a Música, que será realizado de hoje a sexta-feira, no Centro Cultural São Paulo. Ouça trechos de La Realidad, com Tarrés, e Tropezón, com Asdrubal A programação envolve debates, conferências e concertos, com a participação de convidados vindos da Venezuela, Bolívia, Argentina, entre outras partes da América Latina, especialmente para palestrar e se apresentar no evento. "Pensei em convidar essas pessoas para mostrar o panorama musical de seu país, passar a realidade da produção local", comenta o curador Taubkin. Estarão presentes nomes como o compositor, flautista e saxofonista boliviano Álvaro Montenegro, figura ativa no cenário musical de seu país; o guitarrista, compositor, arranjador e produtor Fernando Tarrés, considerado importante músico argentino no campo do jazz e da música improvisada; Iván Benavides, um dos produtores mais interessantes da cena colombiana, que trabalhou com artistas como Los Gaiteros de San Jacinto; entre outros. Todo dia, o evento será dividido em três partes. De manhã, das 10 horas às 12h30, serão realizados debates direcionados para produtores e instituições brasileiras, com o objetivo de discutir questões de produção, promoção e difusão da música latino-americana. Nesse caso, é necessário fazer uma pré-inscrição. À tarde, das 14 às 17 h, as conferências são abertas para o público em geral, com entrada gratuita, onde produtores e músicos vão apresentar um panorama de seu país. Já à noite, a partir das 21 h, estão programados concertos do grupo Asdrubal, Fernando Tarrés Quinteto, Alejandro Vargas Quarteto e América Contemporânea. "Este é um projeto de paixão. Percorri os países, conheci os músicos, a produção e fiquei encantado com o que vi", conta o instrumentista. "Este encontro é mais uma das etapas para promover trocas e integração de conhecimento." Taubkin diz que não pensaria em um projeto como esse antes da rede mundial de computadores existir. "A internet disponibiliza informação, mas é preciso ter interesse de investigar." Para ele, esse encontro apontaria um primeiro caminho para que o público prossiga com suas pesquisas por conta própria. As discussões continuam no campo virtual no blog do Núcleo Contemporâneo, no site www.nucleocontemporaneo.com.br, que trará a cobertura do evento, a publicação de textos e notícias. Numa segunda fase do projeto, a idéia é organizar uma programação mensal com artistas brasileiros e de outros países latino-americanos. Será criada ainda uma newsletter, mensal ou bimestral, abastecida com informações dos próprios artistas participantes sobre as novidades no cenário musical de seu país. "Cada um desses países tem hoje, além de preservadas as mais distintas tradições, uma arte contemporânea no mínimo interessante e, em alguns casos, surpreendente. Na música, as mais variadas tendências, do pop à erudita, vêm sendo criadas a partir de olhares e experiências locais", escreveu o curador. Mais informações pelos tels. (011) 3815-9714 e 3032-8401. As inscrições prévias para as reuniões da manhã devem ser enviadas para o e-mail nucleo@nucleocontemporaneo.com.br, com uma breve apresentação da atuação do interessado e um relato de como a programação do encontro contribuirá para sua formação. Serviço Encontro Latino-Americano. Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, 3383-3402. De hoje a 6.ª, às 21 h. Grátis