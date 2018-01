Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura; a Lua que míngua em Escorpião será Vazia até as 12h14, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra prodígios e portentos vêm por aí, de modo que nossa humanidade possa aceitar que a realidade em que existe é maior do que imaginou até agora. Por isso mesmo este ano 2008 será o último de nossa suposta normalidade, pois teremos de nos acostumar aos prodígios e portentos ao ponto destes não mais nos surpreenderem, configurando-se, assim, uma nova e melhor normalidade. Tudo está pronto para isso, a não ser pelo detalhe de que a psique humana, essencialmente conservadora, resiste a ampliar seu foco de percepção, o que significa que, ainda que aconteçam circunstâncias especiais, esta nossa humanidade fingirá que não é com ela, e que tudo retornará ao normal depois do susto. Desta vez tudo será diferente, definitivamente diferente. ÁRIES 21-3 a 20-4 O esforço é imbatível, pois mesmo quando ocorrem golpes de sorte e facilidades, lucram mais com estes as pessoas que se empenharam no caminho cumprindo todas as obrigações, do que as outras, que ficaram à espreita dos golpes de sorte. TOURO 21-4 a 20-5 Nada mais será como antes, e isto se tornará motivo de celebração e de alegria, dado que o mundo futuro não sentará suas bases sobre nada do que nossa humanidade tiver conquistado no passado. Por isso, é essencial o atrevimento. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As obrigações são seu salva-vidas, pelo que é propício você se agarrar firmemente a elas, de modo que todas as tentadoras discussões e brigas fiquem por isso mesmo, em tentadoras. Nada do que for discutido resultará em algo novo. CÂNCER 21-6 a 21-7 É claro que vale a pena continuar dando seu melhor para desintegrar os obstáculos que emperram a felicidade! Vale a pena o esforço! Porém, vale também a pena desenvolver um pouco mais de esperteza, para não meter os pés pelas mãos. LEÃO 22-7 a 22-8 As obrigações continuam marcando presença, e melhor será atendê-las com a maior boa vontade possível, pois vieram para ficar, permanecendo até que seu cumprimento as esgote. Considere o prazer que resulta da obrigação cumprida. VIRGEM 23-8 a 22-9 Os atalhos e facilidades seduzem as pessoas, pois elas sempre estão buscando formas de diminuir o esforço e aumentar os resultados. Dito assim, pareceria a melhor atitude a se tomar, mas na prática esta resulta em indolência. LIBRA 23-9 a 22-10 Aqueles assuntos delicados que foram mantidos em segredo continuam firmes e fortes, marcando presença nos relacionamentos mais importantes. Porém, tudo ainda segue igual; o segredo, dentre todas as opções, é a melhor pedida. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quando se eleva o tom da conversa, e exigências impossíveis começam a ser feitas, você pode ter certeza que é aí que a coisa toda se complica verdadeiramente, pois, afinal, não era para todo mundo se entender melhor? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A única forma de fazer verdadeiros avanços reside em fazer concessões também, pois de exigências todo mundo está cheio, e é justamente esta a razão que levou todas as negociações a um estado de absoluta paralisia. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você pode muito bem ajudar quem quer que seja sem que isto se converta num peso a mais a carregar nas costas. Ajudar não significa fazer o que a outra pessoa precisa experimentar por si mesma. Ajudar é apenas indicar o caminho. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O bom das emoções é que estas não podem ser fingidas, qualquer pessoa medianamente sensível perceberia imediatamente o engodo. Por isso, ainda que em nossa cultura as emoções sejam desvalorizadas, leve em conta que estas são sempre verdadeiras. PEIXES 20-2 a 20-3 Quanto mais todo mundo envolvido gritar e espernear, mais difícil se tornará tudo, pelo que, a partir de agora vale a pena exercitar a máxima tolerância possível, pois alguém vai ter de tomar uma atitude diferente, e esse alguém será você.