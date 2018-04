Procura-se novela

Caras & Bocas já está há um mês no ar e a Globo ainda não sabe qual será a sua substituta no horário das 7. Suspense? Não, atraso mesmo. A emissora, que contava com Carlos Lombardi para bombar o horário, levou um "não" do autor pouco antes de Caras & Bocas estrear. Com o cast de autores comprometido, o jeito foi apostar nos novos. Bosco Brasil e Andréa Maltarolli (de Beleza Pura) entraram na disputa, com vantagem para ela. O problema é que o martelo ainda não foi batido, e, com as reservas de elenco, fica cada vez mais difícil produzir uma novela a toque de caixa. O atraso é evidente se comparado ao cronograma de outros horários de dramaturgia na Globo. Viver a Vida, próxima trama das 9, nem começou a ser gravada e Silvio de Abreu já prepara sua substituta. Paraíso, folhetim das 6, nem havia estreado e sua sucessora, Pelo Avesso, de Duca Rachid e Thelma Guedes já estava em produção. A Globo nega o atraso, mas não se explica. Segundo o diretor da Central Globo de Produção, Manoel Martins, a próxima novela das 7 " já está sendo analisada, mas ainda não foi definida". Entendeu?