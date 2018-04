Procura por cruzeiros deve crescer 20% Com o caos aéreo e a ampliação da capacidade de atendimento nos principais portos do País, os cruzeiros marítimos passaram a ser uma das opções mais procuradas para as férias de verão. Segundo a Associação dos Representantes de Empresas Marítimas (Abremar), este ano o volume de passageiros deve crescer cerca de 20% em relação à temporada anterior, com 400 mil pessoas embarcadas nos 14 transatlânticos que ficarão na costa brasileira de outubro de 2007 a abril de 2008. Número pequeno, se comparado aos 6 milhões de brasileiros que poderiam optar por esse tipo de viagem, segundo a associação. "O Brasil tem uma das maiores costas do mundo, mas não possui portos suficientes para que todas suas belezas sejam visitadas por turistas locais e estrangeiros", diz o presidente da Abremar, Eduardo Nascimento. "Além disso, falta incentivo do governo." Hoje, só 17 portos têm estrutura para grandes embarcações de turismo no País, a maioria administrada pela iniciativa privada. Caso do Terminal Marítimo de Passageiros do Concais, no Porto de Santos, que só este ano vai investir R$ 7 milhões. "Com isso, a área operacional aumenta em 65% e a capacidade vai para 34 mil passageiros ao dia", diz o diretor da Concais, Flávio Brancato. NÚMEROS >7 milhões de reais serão investidos no Terminal de Passageiros no Porto de Santos >400 mil pessoas vão navegar em 2007/2008 >6 milhões é o potencial de turistas do País >14 transatlânticos ficarão na costa brasileira