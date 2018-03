Problemas para acessar a verdade de um episódio

Todos Los Hombres Son Mentirosos Alberto Manguel RBA 206 págs., R$ 66 Afinal, o que é a verdade? Essa pergunta serve de ponto de partida a Todos Los Hombres Son Mentirosos, relato de um jornalista francês sobre o escritor Alejandro Bevilacqua, morto num acidente na casa onde vivia, em Madri. Para refazer tal trajetória, ele só tem à disposição os testemunhos das pessoas que dizem ter conhecido Bevilacqua bem de perto . Dessa maneira, aparecem as histórias de um escritor argentino que assegura ser o maior confidente de Bevilacqua; a de sua presumível amante; a de um cubano que diz ter dividido com ele uma cela em plena ditadura militar argentina, e um dedo-duro, já morto, que manda mensagens do além. Neste livro, curiosamente, as entrelinhas dão forma ao segredo.