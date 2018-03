Princípio de acordo na Broadway Os atores e produtores da Broadway conquistaram anteontem um princípio de acordo que dissipa a possibilidade de que neste semestre se repita uma greve como a protagonizada pelos operadores em novembro do ano passado. Após cerca de dois meses de negociações foi feito um acordo, que vai até setembro de 2011 e implica medidas compensatórias para os trabalhadores, incluindo benefícios médicos e previdência. O acordo ainda precisa ser aprovado pelas autoridades públicas e pelos membros do sindicato. Segundo a prefeitura de Nova York, a paralisação do ano passado supôs perdas diárias de US$ 2 milhões.