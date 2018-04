Principais filmes já têm exibição garantida nas salas do Brasil Diversos filmes que participaram do Festival de Cannes já têm exibição garantida no Brasil, a começar pelo vencedor da Palma de Ouro: A Fita Branca, do austríaco Michael Haneke, e será distribuído pela Imovision, que ainda não definiu a data de estreia. Rodado em preto e branco, o longa se passa em um vilarejo na Alemanha antes da 1ª Guerra Mundial e, a partir de acontecimentos estranhos que se passam na comunidade local, revela as raízes dos totalitarismos. A Fita Branca também levou o prêmio Fipresci nesta edição do festival. Já os direitos do polêmico Anticristo, novo filme de Lars Von Trier, foram adquiridos pela Califórnia Filmes, que anuncia sua estreia para agosto. E, boa notícia, será a versão original do diretor dinamarquês. Anticristo conta a história de um casal devastado pela morte de seu filho, que viaja para a floresta de Éden onde coisas estranhas começam a acontecer. O filme choca por suas cenas de violência e sexo explícito, mas foi vaiado na sessão de críticos. Mesmo assim, ganhou o prêmio de melhor interpretação feminina em Cannes para Charlotte Gainsbourg. A Califórnia garantiu também os direitos de À Procura de Eric, de Ken Loach (previsto para dezembro). Já a Imovision exibirá Politist, Adjectiv, de Corneliu Porumboiu; Les Herbes Folles, de Alain Resnais; Coco Chanel & Igor Stravinski, de Jan Kounen; Visage, de Tsai Ming-liang; e The Time That Remains, de Elia Suleiman. Não foram definidas as datas de estreia.