Primo Mono E Primo Stereo Ao lado, para tradicionalistas, a caixa mono dos Beatles que será lançada no dia 9 (simultaneamente ao lançamento da caixa remasterizada). O material remasterizado trará os 13 álbuns (cada um deles acrescido de um minidocumentário, mais um 14.º disco, uma compilação): 1. Please Please Me 2. With The Beatles 3. A Hard Day?s Night 4. Beatles For Sale 5. Help! 6. Rubber Soul 7. Revolver 8. Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band 9. Magical Mystery Tour 10. The Beatles 11. Yellow Submarine 12. Abbey Road 13. Let It Be 14. Past Masters