Primeiros Passos 2008 - É lançada oficialmente, em janeiro, a São Paulo Companhia de Dança, a primeira subsidiada pelo Estado. Apresenta duas criações contemporâneas - Polígono, do italiano Alessio Silvestrin, e Entreato, do brasileiro Paulo Caldas - e dois grandes clássicos: Les Noces, a mais conhecida criação da russa Bronislava Nijinska, e Serenade, de George Balanchine. 2009 - Em março estreou um espetáculo integrado por Gnawa, do espanhol Nacho Duato, e Ballo, obra inédita do brasileiro Ricardo Scheir, com encenação de Marcio Aurelio e composição de André Mehmari. Em outubro vai estrear Passanoite, criação inédita da brasileira Daniela Cardim.