Primeiro Passo traz quatro coreografias Com as apresentações de quatro novos trabalhos, o projeto de dança Primeiro Passo do Sesc Pompeia, que tem mediação e assessoria da pesquisadora e crítica do Estado Helena Katz, chega à sua terceira edição. Com performances de artistas de São Paulo e da Cia. de Investigação Cênica, do Pará, as encenações serão mostradas hoje e amanhã, às 21 horas. Após as apresentações haverá um bate-papo com Helena Katz e a coreógrafa Valéria Cano, convidada especial do projeto. A entrada é franca e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência dos espetáculos, na Rua Clélia, 93, Pompeia, tel. 3871-7700.