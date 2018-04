Primavera dos Livros abre hoje no CCSP

Com um catálogo aprovado pelo mercado, as pequenas e médias editoras iniciam hoje a 14ª Primavera dos Livros, feira que vai reunir, até domingo, 56 expositores no Centro Cultural São Paulo, com ingresso gratuito. "O que qualifica o evento é sua frequência: pessoas que têm devoção pelo livro", comenta Renata Farhat Borges, da editora Peirópolis e presidente da Libre, entidade organizadora da mostra que reúne cerca de cem editores que trabalham cooperativamente.

De fato, uma preparação prévia torna a Primavera dos Livros um evento bem-sucedido - há dois meses, teve início uma série de 40 oficinas em diversos CEUs da cidade, ambientando seus frequentadores para a programação cujo ponto forte é a atenção à criança. Pelo quarto ano seguido, a Cia. Conto em Cantos, formada por arte-educadoras, vai realizar diversas atividades baseadas nos livros das editoras participantes do evento.

Já os adultos terão à disposição oficinas, saraus, debates e palestras, além de lançamento de obras. "A Primavera foi pioneira em promover um contato mais próximo de editores e autores com o público, graças ao seu clima mais intimista", acredita Renata, confirmando a expectativa de uma visitação entre 25 mil e 30 mil pessoas. "Também diz respeito ao tamanho das editoras, pois casas como Cosac Naify, Liberdade e 34, graças à sua preocupação básica na edição de um livro, dificilmente se interessarão em se transformar em "grandes"."

A oferta também é atraente: a Primavera traz mais de sete mil títulos a preços acessíveis, com descontos de 10% a 40%. Apesar de seu caráter diferencial, o evento não conseguiu, no entanto, apoio governamental. Os R$ 60 mil prometidos pela Prefeitura não chegaram, obrigando os editores a investirem sozinhos na organização. "Mesmo com as dificuldades, sabíamos que era necessário manter a Primavera graças à sua aprovação: o público paulista é seletivo graças à infinidade de programas culturais oferecidos na cidade."