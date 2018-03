Primal Scream é confirmado para festival O festival Planeta Terra, que ocorre no dia 7 de novembro, no parque de diversões Playcenter, em São Paulo, confirmou ontem três atrações de sua programação. O grupo escocês Primal Scream e as bandas brasileiras Macaco Bong e Móveis Coloniais de Acajú são os nomes. Anteontem, o festival Maquinaria anunciou os nomes dos grupos americanos Jane?s Addiction, Faith no More e Deftones. O festival vai ocupar, nos dias 7 e 8 de novembro, a Chácara do Jockey (Avenida Pirajuçara, s/nº, altura do 5.100 da Avenida Francisco Morato). Já o grupo de heavy metal Skid Row toca no Manifesto Bar no dia 28 de novembro.