Pri liderou no Google

Max venceu o BBB9. Mas se dependesse das pesquisas do site de buscas Google, o resultado poderia ser outro. Dias antes da final, uma ferramenta do Google que aponta o comportamento dos internautas e as pesquisas realizadas mostrava que Priscila seria facilmente a ganhadora do reality da Globo. Nos comparativos de buscas envolvendo o nome dela e o de Max no site, a morena liderou as pesquisas por boa parte da temporada. A reação do ganhador, via Google, veio só perto da final. Questionado sobre a divergência na web, e também sobre a possibilidade de o resultado cair numa eventual margem de erro - Max venceu Priscila por apenas 0,24% -, Boninho se defende. "A final não é pesquisa, é uma votação. O processo de eliminação é conhecido, portanto, a hipótese de erro de intenção (votar para eliminar, como ocorre em todos os paredões, em vez de votar para ficar) seria impossível", fala Boninho. "O que temos são dispositivos de segurança contra votos fraudulentos. Se na internet percebemos uma votação humanamente impossível em uma máquina, anulamos. Um call center também não consegue ter seus votos computados."