Presente e futuro postos bem diante dos olhos

Em 31 de março do ano que vem, o grupo gaúcho Tribo dos Atuadores Oi Nóis Aqui Traveiz comemora 30 anos de existência. Longevidade admirável. Mais ainda para um grupo que só recebeu o primeiro patrocínio em 2005, da Petrobrás. Um dos frutos desse apoio é o ótimo DVD, com a filmagem do espetáculo Aos Que Virão depois de Nós: Kassandra in Process, que pode ser visto a partir de hoje no Sesc Pompéia. A temporada é curta e concentrada, com apresentações de terça a domingo. Rever Kassandra em DVD é revisitar imagens fortes, comoventes e, sobretudo, vivenciar mais uma vez sensações e reflexões intensamente estimuladas por esse espetáculo, que tem o formato de percurso - espectadores acompanham os atores por diferentes ambientes, onde são criadas cenas tão diversas quanto impactantes. Os extras - uma deliciosa conversa coletiva envolvendo todos os atores - ajudam a conhecer melhor a trajetória desse grupo que tem sua atuação fundada em sua ação política. A escolha da data de estréia do primeiro trabalho - a mesma do golpe militar de 1964 - não se deu por acaso. Sem descuidar em nada do aprimoramento da linguagem teatral - lúdica, expressiva, envolvente -, o compromisso mais profundo desse grupo é com a transformação do espectador, a reflexão sobre o estar no mundo. Sua sede, em Porto Alegre, é centro de formação, com cursos de política, seus espetáculos são apresentados na ruas, ou, quando em espaços fechados, são feitos de forma ''''vivencial'''' de forma a envolver todos os sentidos do espectador. E sempre com temática política no sentido mais amplo, e mais nobre, dessa palavra. Na mitologia, Cassandra é a sacerdotisa a quem foi dado um dom e uma maldição. Ela prevê o futuro, mas ninguém acredita em suas predições. ''''O dom de Kassandra não vem dos deuses. Ela olha o presente e vê nele o futuro que os homens estão construindo'''', afirma o diretor Paulo Flores. E por que não lhe dão ouvidos? Porque, ao fazê-lo, os homens teriam de transformar-se, mudar o rumo de suas ações. Na trilogia trágica Orestéia, Kassandra é personagem secundária. O Ói Nóis faz dela a personagem central desse elogiado espetáculo sobre a mítica Guerra de Tróia e suas conseqüências sobre os povos envolvidos, que já percorreu festivais brasileiros de norte a sul. E merece ser visto.