Presença do País é pequena, mas deve agitar

Será pequena a presença brasileira em Veneza, mas que poderá causar certo agito. Cleópatra (interpretada por Alessandra Negrini) marca a participação de Julio Bressane, diretor de muito prestígio em Veneza, aliás, em toda a Europa, desde que ganhou uma retrospectiva completa de sua obra na França e foi apontado, pela Cahiers du Cinéma, ''''como um diretor que não podemos desconhecer''''. Nos festivais europeus, as obras de Bressane são sempre bem recebidas, por um público que pode não ser o mais numeroso do mundo, mas é dos mais qualificados. Foi assim com Dias de Nietzsche em Turim, em Veneza, e Filme de Amor, em Cannes. Bressane é considerado um autor e não está na seção dos mestres de Veneza, ao lado de Woody Allen e Manoel de Oliveira, por acaso ou concessão sentimental com o Terceiro Mundo. Já em relação a Glauber Rocha, a questão é outra. Morto em 1981, Glauber é hoje considerado na Europa um dos grandes inventores da linguagem cinematográfica em toda a história. Críticos sérios reverenciam seu nome como nós aqui reverenciamos Antonioni, Bergman, Buñuel, Welles. Quer dizer, como alguém cuja obra deve ser não apenas conservada e revista, como estudada, pois tem o significado de contribuição permanente à arte cinematográfica universal. Acontece que Glauber concorreu ao Leão de Ouro com A Idade da Terra no Festival de Veneza de 1980 e foi derrotado. Inconformado com a decisão, promoveu uma passeata no Lido, chamando o júri de colonizado e o público, que também não curtiu o filme, de alienado. No ano seguinte, Glauber morreu em Portugal. Alguma coisa ficou irresolvida em relação a Veneza. Será interessante ver como será a releitura dessa obra 27 anos depois. O documentário Anabazys, apresentado na mostra Horizontes, complementa essa tentativa de reatar esses fios soltos da história do cinema. É dirigido por Joel Pizzini e por Paloma Rocha, filha do cineasta.