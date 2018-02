Prêmio vai distribuir total de R$ 212 mil Estão abertas, até o dia 30 de janeiro, as inscrições para a segunda edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura. Ao todo, serão distribuídos R$ 212 mil (duzentos e doze mil reais) para quatro categorias: conjunto da obra (em que um escritor brasileiro será agraciado com R$ 120 mil); poesia e ficção (R$ 25 mil cada uma) e jovem escritor mineiro (R$ 7 mil mensais durante seis meses para finalização da obra). Para as categorias poesia e ficção podem se inscrever autores inéditos de todo o País. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail premiodeliteratura@cultura.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3213-1072.