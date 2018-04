Prêmio Sergio Motta de Artee Tecnologia Estão abertas as inscrições para o 8º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia, voltado para artistas que operam na interface entre arte e novas mídias. São oferecidos sete prêmios em dinheiro, no valor total de R$ 180 mil a estreantes, artistas com trajetórias conhecidas e artistas com produção referencial nesse campo. Os premiados terão direito, ainda, a uma leitura de portfólio comandada por uma dupla de críticos/curadores especializados na área de arte e tecnologia, sendo um brasileiro e um estrangeiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 5 de julho no site do Instituto Sergio Motta (www.ism.org.br).