Prêmio Sérgio Motta anuncia vencedores O Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia anuncia hoje, a partir das 19h30, no Instituto Goethe, os vencedores de sua sétima edição. Ao todo, foram recebidas 677 inscrições de todo o País, representando um aumento de 25% em relação à última premiação, realizada em 2005. Chegam a R$ 190 mil os valores concedidos nesta edição do prêmio, criado pelo Instituto Sergio Motta com a proposta de fomentar a produção de arte em novas mídias. O Prêmio Sergio Motta organizará ainda, em 27 de novembro, na Sala São Paulo, o espetáculo multimídia Nó(s), que reunirá dança, música e vídeo. Mais informações no site www.premiosergiomotta.org.br