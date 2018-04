Prêmio Porto Seguro recebe inscrições

A partir de hoje estão abertas as inscrições para o 9º Prêmio Porto Seguro de Fotografia, voltado a fotógrafos profissionais e amadores. Para marcar a data, o Espaço Porto Seguro Fotografia (Alameda Barão de Piracicaba, 740) apresenta até 21 de junho, prazo também de encerramento das inscrições para a premiação, a mostra Spa, de Gilda Mattar. Entre as vencedoras da edição passada do prêmio, a fotógrafa destaca nessa série, feita em um spa em São Paulo, os detalhes, as linhas e as cores do que geralmente não se nota em um ambiente ou paisagem. A exposição, com curadoria de Cildo Oliveira, fica em cartaz de terça a domingo, das 10 h às 18 h. Esta 9ª edição, cujo tema é O Tempo e a Fotografia, concederá prêmios de R$ 10 mil a R$ 40 mil - e há até categoria para trabalhos feitos com celular. Regulamento e mais informações estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br/fotografia, por meio do tel. 3337-5880 e do e-mail premioportoseguro@cildooliveria.com.br.