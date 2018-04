Prêmio Passo Fundo divulga seus finalistas A Comissão Julgadora do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura anunciou os 48 finalistas do concurso. Na lista dos concorrentes que ainda disputam o prêmio de R$ 100 mil estão Antonio Lobo Antunes, Milton Hatoum, Mia Couto, Ruy Castro, João Gilberto Noll, Moacyr Scliar e Chico Buarque. Os jurados avaliam os melhores romances escritos em língua portuguesa publicados entre junho de 2007 e maio de 2009. O vencedor da sexta edição do prêmio será divulgado no dia 24 de agosto, na festa de abertura da 13ª Jornada Nacional de Literatura, no Circo da Cultura, em Passo Fundo (Rio Grande do Sul).