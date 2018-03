Prêmio Passo Fundo divulga os dez finalistas Foram divulgados os finalistas do 6º Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura. O vencedor, que será conhecido no dia 3 de setembro, receberá R$ 100 mil, uma das mais altas premiações do País na área. Continuam na disputa: A Viagem do Elefante, de José Saramago; Acenos e Afagos, de João Gilberto Noll; Leite Derramado, de Chico Buarque; A Chave de Casa, de Tatiana Salem Levy; Galiléia, de Ronaldo Correia de Brito; Heranças, de Silviano Santiago; O Filho Eterno, de Cristovão Tezza; O Livro das Impossibilidades, de Luiz Ruffato; O Livro dos Nomes, de Maria Esther Maciel; e O Vento Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge.