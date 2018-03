Prêmio para os melhores de 2008 no Rio Os filmes, atores e diretores preferidos da Academia Brasileira de Cinema serão conhecidos hoje à noite, na cerimônia de premiação do 7º Grande Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro no Rio. São 25 categorias com longas e curtas de ficção, documentário e animação lançados comercialmente em 2008. Dois filmes que já ganharam outros troféus lideram o número de indicações (14 cada um): Estômago, de Marcos Jorge, e Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima. Nelson Pereira dos Santos será homenageado no evento, que terá transmissão do Canal Brasil. Ele receberá um prêmio especial pela preservação de seus filmes.