Prêmio deixa de se chamar Juan Rulfo A Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, México, não utilizará, pelo segundo ano consecutivo, o nome de Juan Rulfo para o prêmio literário que outorga há 17 anos. Dulce María Zúñiga, porta-voz da Universidade de Guadalajara, assegurou que não existe impedimento legal para utilizar o nome do escritor mexicano - o motivo seria de "congruência" com a convocação. Na 15.ª edição, o vencedor do prêmio, Tomás Segovia, foi acusado pela família de Rulfo de ter dado uma declaração pejorativa contra o escritor, o que teria supostamente motivado os detentores de seu direito autoral a exigir a retirada do nome do mexicano ao prêmio.