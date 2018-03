Prêmio de fomento supera R$ 9 mi O Prêmio Adicional de Renda (PAR), distribuído pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) desde 2005 como reconhecimento do bom desempenho de produtores, distribuidores e exibidores, e estímulo de novos projetos, soma R$ 9,3 milhões este ano. Foram contempladas empresas de portes diversos, como as produtoras Total Entertainment (Sexo com Amor?) e Bananeira Filmes (Feliz Natal). Entre os exibidores, estão salas das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Das 67 premiadas, a distribuidora Downtown recebeu a maior fatia, R$ 1 milhão. Em 2005, o valor total do prêmio era R$ 4,6 milhões.