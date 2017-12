Prêmio Brasil Fotografia anuncia vencedores

O júri do Prêmio Brasil Fotografia anunciou na tarde desta sexta-feira, 5, nas redes sociais, os vencedores da edição de 2015. O fotojornalista Evandro Teixeira foi escolhido para ser homenageado com o Prêmio Brasil Fotografia Especial. Já Luiz Baltar foi o ganhador na categoria Ensaio Impresso e Marlos Bakker, de Ensaio Multimeios.

A comissão de seleção, formada por Ana Maria Belluzzo, Cildo Oliveira, Cristiano Mascaro, Lucia Py e Ronaldo Entler, recebeu 796 propostas para avaliação. Os premiados vão ter suas obras apresentadas em exposição a ser realizada em junho no Espaço Cultural Porto Seguro, em São Paulo.

A edição também premiou três fotógrafos e vai conceder seis menções honrosas - a Thelma Vilas Boas, Ricardo de Abreu Neves, Bárbara Wagner, Diego Lajst, Edu Simões e Ligia Jardim, "diante da qualidade das propostas enviadas". Leo Caobelli, do Rio Grande do Sul, e Dirceu Maués, de Minas Gerais, receberão bolsas para desenvolvimento de projetos e a paulista Leticia Ranzani receberá o Prêmio Brasil Fotografia Revelação.

Veja abaixo obras de Evandro Teixeira, o fotógrafo homenageado do Prêmio Brasil Fotografia 2015: