Prêmio Brasil de Fotografia organiza exposição em São Paulo

As fotografias em preto e branco de um pai beijando seu filho na Paraíba, em 2013, e da mãe que ri com suas crianças em um momento descontraído no Quilombo São Raimundo em Alcântara, no Maranhão, em 2009, são dois exemplares do olhar sensível e atento do fotojornalista carioca João Roberto Ripper - ou JR Ripper, fundador do Programa Imagens do Povo e grande homenageado do Prêmio Brasil Fotografia 2014, que contemplou, ainda, Sonia Guggisberg, Gilvan Barreto, Marcos Muniz, Paula Almozara e Vinicius Assencio. Uma exposição com as obras de todos os premiados será inaugurada hoje, 15, às 20 horas, no Espaço Cultural Porto Seguro, em São Paulo.

A edição de 2014 da premiação teve como jurados o artista Cildo Oliveira, o fotógrafo Walter Firmo, a antropóloga Georgia Quintas, a curadora e jornalista Leonor Amarante e a pesquisadora e professora Simonetta Persichetti, colaboradora do Estado.

Dedicado à produção contemporânea, o prêmio concedeu bolsas para que Marcos Muniz, Paula Almozara e Vinicius Assencio realizassem seus projetos. O primeiro documentou grupo religioso da cidade de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Já Paula desenvolvei o trabalho À Margem e Assencio investigou imagens relacionadas à recorrente prática de se atear fogo sobre as lavouras do interior de São Paulo.

Na categoria Ensaios, ainda, Sonia Guggisberg criou Samarina, obra na qual a artista utilizou as demolições como metáfora, e Gilvan Barreto concebeu a série Moscouzinho.

Exposição Prêmio Brasil Fotografia 2014

Espaço Cultural Porto Seguro. Avenida Rio Branco,1.489, tel. 3377-5880.

De 16/1 a 31/3. Terça a sexta, das 10h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 17h.

Entrada Gratuita. www.premiobrasilfotografia.com.br