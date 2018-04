Preminger, jazz e a briga por diálogo franco Parece mentira, mas há 50 anos Otto Preminger teve de comprar uma batalha contra a censura, em Hollywood, somente para manter a referência a sêmen no diálogo de Anatomia de Um Crime. O clássico de tribunal passa hoje às 22 horas no TCM. James Stewart faz advogado que defende militar acusado de matar o homem que, segundo ele, estuprou sua mulher. O advogado de defesa George C. Scott tenta provar que Lee Remick e Ben Gazzara não são flor que se cheire. Apesar da liberação de linguagem, o filme não perdeu nada de sua força com o tempo. O elenco de grandes nomes e a trilha de jazz de Duke Ellington somente realçam o brilho da direção de Preminger, que constrói sua mise-en-scène por meio de elegantes planos sequências.