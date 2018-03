Premières em SP Pelo terceiro ano consecutivo, É Tudo Verdade e Cinemark se unem para promover a mostra formada por um ciclo de pré-estreias gratuitas de grandes documentários que, em seguida, serão exibidos no circuito comercial. Em São Paulo, as pré-estreias ocorrem no Cinemark Eldorado, a partir de segunda-feira. No Rio, no Cinemark Downton, na Barra. O EQUILIBRISTA: O documentário vencedor do Oscar na última premiação da Academia de Hollywood será exibido tanto em São Paulo (segunda e terça) quanto no Rio (na quinta, dia 2). Dirigido por James Marsh, o filme encerra simbolicamente uma etapa recente do cinema político, e não apenas do documentário. Desde o célebre 11 de Setembro, a destruição das torres gêmeas virou justificativa para a polêmica política antiterror do ex-presidente Bush. O que o diretor faz foi reconstituir a história do francês Philippe Petit, que caminhou entre as duas torres num fio de aço, como forma de regenerar a imagem das próprias torres. RITA CADILLAC: Toni Venturi reconstitui a história da chacrete que levava os homens à loucura em Serra Pelada e fez, nos últimos anos, uma opção por trabalhar no cinema explícito. Só que, em vez da mulher vulgar, ele descobre a lady do povo, mostrando a fatal Rita Cadillac como persona criada por Rita de Cássia Coutinho, que realiza o sonho de se casar com véu e grinalda. Quarta-feira, dia 1.º ENTRE A LUZ E A SOMBRA: A diretora Luciana Burlamaqui conta a história de Sophia Bisilliat, atriz que coordenava um projeto de teatro para detentos no Carandiru. Foi lá que ela conheceu os internos Marcos e Cristian, que, com sua ajuda, formaram a dupla de rap Dexter e Afro-X, que ficou famosa fora da cadeia, Quinta, dia 2.