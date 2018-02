Pré-venda para shows do Kiss começa dia 5 Entre os dias 5 e 11 de fevereiro será realizada a pré-venda de ingressos (somente para clientes do Citibank) para os dois shows que o Kiss fará no Brasil em abril. Para a apresentação na Arena Anhembi em São Paulo, no dia 7, as entradas custam R$ 170 (pista) e R$ 350 (pista VIP). Para o palco da Praça da Apoteose no Rio, no dia 8, a pista VIP tem o mesmo valor e a pista normal custa R$ 160. Para o público em geral, as vendas começam somente no dia 12 de fevereiro. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Citibank Hall, pelo telefone 0300-789-6846 (das 9 h às 21 h, de segunda a sábado) ou pelo site www.ticketmaster.com.br.