PPV do BBB8 cresce 37% em vendas Se em audiência o programa ainda não estourou, na venda dos pacotes em pay-per-view o BBB8 vai bem. Até a data da estréia do programa, no dia 8, os pacotes de PPV do reality bateram recorde de vendas se comparado ao mesmo período do ano passado. A NET iniciou a comercialização da oitava edição da atração em novembro e, até a sua estréia, houve um crescimento de 37% das vendas em relação à edição anterior. Uma das promoções lançadas pela operadora dá desconto de 30% no BBB para quem já é assinante do pacote de futebol.