Possibilidades e desafios de uma parceria entre nações Brasil, Índia e África do Sul Maria Regina Soares de Lima e Monica Hirst (orgs.) Paz e Terra, 240 págs., R$ 28 Este livro reúne cinco ensaios sobre as relações de cooperação entre Brasil, Índia e África do Sul (Ibas). O debate ocorre no momento em que se fortalece a percepção de que, segundo as organizadoras, é crescente o papel das potências emergentes. Os autores mostram onde existem interesses compartilhados e sobrepostos entre as três nações, que podem enfrentar desafios intelectuais, ao mesmo tempo que aproveitam possibilidades políticas. Os assuntos são variados: de tecnologias da informação à área de defesa. Cristina Buarque de Hollanda, Marco Cepik, Marcos Costa Lima, Amâncio Jorge Nunes de Oliveira, Janina Onuki, Emmanuel de Oliveira e Monica Hirst assinam os textos.