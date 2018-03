Possibilidades diversas de quem fala de si mesmo Organizado por Helmut Galle, Ana Cecilia Olmos, Adriana Kanzepolsky e Laura Zuntini Izarra, Em Primeira Pessoa apresenta ensaios sobre a escritura autobiográfica de autores que participaram do simpósio Escrever a Vida, realizado na Universidade de São Paulo, em 2005. O volume questiona as possibilidades do gênero autobiográfico que se multiplicou, nas últimas décadas, em formas diferentes do padrão estabelecido por autores como Santo Agostinho, Rousseau e Goethe. Essa produção, no mesmo período, ganhou a atenção de diferentes campos disciplinares. Entre os autores estão Márcio Seligmann-Silva (Unicamp), Raúl Antelo (UFSC) e Ruth Klügler (Universidade da Califórnia).