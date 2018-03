Por trás da boa intenção, o mesmo de sempre DATA ESTELAR Júpiter e Saturno em trígono; Lua se aproxima da fase quarto minguante transitando por Leão. Enquanto isso, aqui na Terra por trás de enunciados muito bem intencionados se ocultam movimentos despóticos e tirânicos. Como ninguém se atreve, ainda, a colocar na mesa do jogo soluções realmente criativas para o que se conhece como crise financeira global, anda circulando por aí a idéia de que para se controlar este evento se deveria fortalecer o Estado, ao ponto deste se converter numa central que decida o destino do planeta. Ora! Nunca antes na história do mundo se teve comprovação de que a centralização de poder fosse compatível com a construção de uma sociedade justa e pacífica, muito pelo contrário. Por que seria diferente agora? Não seria! Por trás de aparentes boas intenções há o mesmo de sempre, a tirania. Áries >>21-03 a 20-04 Sob tensão, a alma só pensa em obter alguma satisfação para aliviar o peso que carrega nas costas. Porém, buscar intencionalmente o prazer nunca será o mesmo do que obtê-lo através do surgimento espontâneo da oportunidade. Touro >>21-04 a 20-05 Muitas mudanças precisam ser colocadas em prática num tempo excessivamente curto, que não dá margem à dilemas ou hesitações. Vai valer a pena experimentar, atrever-se a testar as mais loucas idéias na prática. Vai valer a pena. Gêmeos >>21-05 a 20-06 As tarefas cotidianas não se importam com sua vontade de desprezá-las. Pelo contrário, quanto mais você tenta se livrar delas com má vontade, mais e mais tarefas aparecem exigindo atenção. Nada de ansiedade, há tempo para tudo! Câncer >>21-06 a 21-07 Você terá o que deseja. Por isso, cuidado com o que deseja, porque irá realizá-lo. É de extrema importância ter o mínimo de domínio mental sobre o poder dos desejos, porque estes, com certeza, atingem a realização. Leão>> 22-07 a 22-08 É difícil mesmo resolver o dilema atual, sua alma encontra argumentos favoráveis para se conter tanto quanto para agir de forma impulsiva. Realmente, este dilema não se pode resolver de outra forma que experimentando. Virgem >>23-08 a 22-09 Você não precisa transformar tudo que acontece em motivo de fazer planos e elaborar estratégias. Dá para viver com mais leveza, ou pelo menos dá para fazer isso em dias como hoje, em que nada demais acontece com você. Libra >>23-09 a 22-10 A diversão buscada terá de mudar de foco, agregando a esta a possibilidade de crescer em conhecimento. Ou seja, prefira encontrar-se com pessoas que possam trazer algo novo para você, através de conversas esclarecedoras. Escorpião >>23-10 a 21-11 As exigências são maiores porque as pessoas não querem enfrentar a realidade. Nada mais será como antes e, por isso, todo mundo devia começar a inovar tudo. Porém, em vez disso as exigências aumentam e tudo fica mais difícil. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Conhecer um pouco de tudo é uma aventura perigosa, porque sua alma pode achar que já sabe o suficiente e se atrever a emitir opiniões com ar de quem realmente conhece a situação. As opiniões irradiam influência, lembre disto. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A desilusão é desconfortável, mas abre os olhos para a realidade e, assim, com uma posição mais concreta a respeito dos relacionamentos e eventos, sua alma obtém a capacidade de fazer escolhas certas e tomar decisões corretas. Aquário >>21-01 a 19-02 Algumas explicações terão de ser dadas, já que as pessoas as exigem. Porém, cuide para que isto não se torne motivo de você se justificar. Melhor será assumir a autoria e dizer que o que foi feito foi produto de sua vontade. Peixes >>20-02 a 20-03 Trabalhe com afinco e paciência na construção de seu sonho. Agora você não deve poupar esforço nem atrevimento neste sentido, porque o mundo em que você existe se encontra em fase de instabilidade, o que promove várias mudanças.