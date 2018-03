Data estelar: Sol e Saturno em quincunce, Mercúrio e Vênus em conjunção; a Lua é cheia no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade sabe que ela não é nada sem cumprir seu verdadeiro destino, que é construir relacionamentos saudáveis e amistosos com seus semelhantes. Porém, mesmo ciente desta realidade, nossa humanidade insiste em andar no sentido contrário, promovendo nada além de si mesma e, por isso, fazendo pouco caso da qualidade dos relacionamentos, preferindo, inclusive, que esses aconteçam em torno de interesses materiais. Por que será que nossa humanidade aguarda a grande tragédia para recuperar sua veia gregária? Por que nossa humanidade insiste em isolar-se, confiando em que com suficiente dinheiro poderia prescindir dos relacionamentos? Por que nossa humanidade prefere espelhar-se nos macacos e não nos deuses como exemplo a seguir? ÁRIES 21-3 a 20-4 É impossível pairar acima das necessidades básicas da vida, essas precisam ser administradas e satisfeitas da melhor forma possível, ainda que isso signifique sacrificar o tempo que sua alma dedicaria a assuntos aparentemente mais importantes. TOURO 21-4 a 20-5 Os ardis deverão ser sempre eventuais e não um exercício cotidiano para atingir tudo a que você se propõe. Em alguns momentos da vida, e perante circunstâncias excepcionalmente difíceis, é que só as estratagemas desempatariam a situação. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quando a alma se concentra em grandes assuntos, é decepcionante ter de atender aos pequenos afazeres cotidianos. Porém, você pode encará-los como um sinal de que seria melhor diminuir a velocidade, e por isso não haveria razão para se enfadar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nunca é agradável sentir que alguém invade sua privacidade, porém, nos tempos em que a alma se sente apertada por causa da solidão, ela anseia que alguém a invada. É dessas contradições que se alimentam todas as complicações. LEÃO 22-7 a 22-8 Nossa humanidade ainda não é destra o suficiente para fazer com que seus pensamentos se transformem imediatamente em obras consumadas, o que é um alívio, pois, você já imaginou o que aconteceria se todos os pensamentos humanos se realizassem? VIRGEM 23-8 a 22-9 Comparando a atitude correta ao funcionamento do mundo, es-se tipo de conduta parecerá contraproducente, sempre. Porém, isso é o que parece, pois a longo prazo a atitude correta sempre trará benefícios, muitos deles insuspeitados, surpreendentes. LIBRA 23-9 a 22-10 Por que será que as pessoas imaginam o poder como a capacidade de fazer mal, ou como a facilidade de fazer imposições? Por que será que ninguém imagina o poder como o meio mais eficiente de o plano cósmico se manifestar aqui na Terra? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ajudar alguém não é o mesmo que adotar uma postura servil. Eventualmente, e por causa da ingratidão com que as pessoas recebem a ajuda oferecida, esta é a sensação que pode ficar. Porém, não a sustente, deixe-a passar sem deixar rastros. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O destino escreve certo através de linhas tortas. Porém, sua alma não é o destino, e por isso não deve atrever-se a entortar o que poderia ser direito. Pelo contrário, é propício ater-se ao justo caminho da correção. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tudo que tem acontecido deu assunto para você pensar seriamente a respeito do andamento dos relacionamentos e dos projetos que, até agora, pareciam tão importantes. É bom meditar com sinceridade sobre tudo isso. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O momento atual pode definir-se como emocionalmente constrangedor, pois não há aquela troca de afeto que faria sua alma se sentir acolhida. Porém, você não deve traduzir esta condição passageira em algo que atente contra seu destino. PEIXES 20-2 a 20-3 Seria melhor que tudo fluísse sem impedimentos, algo assim evitaria sobressaltos. Porém, pense melhor: que tipo de resultado daria uma condição ideal dessas a longo prazo? Com certeza, produziria té-dio e indolência.