Por quê? Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; a Lua minguará vazia até as 17h11, quando ingressará no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade sabe que tem obrigação de conhecer a Verdade, e ainda mais, reconhece a necessidade urgente de colocar a Verdade em prática. Neste sentido, ela tem tudo a seu favor, tecnologia, comunicação e informação, porém, carece do mais importante, de vontade de buscar a Verdade, e porque carece de vontade acaba se contentando com uma série de preconceitos que carrega desde a infância, opiniões ridículas e vãs que passam por normais, mas que prejudicam sua relação com a Vida, porque limitam a consciência, limitam sua atividade e confinam a alma num espaço-tempo infinitamente aquém do merecido. A ignorância auto-imposta conduz a um abismo terrível, nossa humanidade sabe disso, mas mesmo assim insiste em preservá-la. Por quê? ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda que você tenha em mente estratégias que guarda em silêncio, tudo precisará ser conversado da forma mais aberta e sincera possível, fazendo isso em nome da constituição de bons relacionamentos. Afinal, é de bons relacionamentos que sua alma precisa. TOURO 21-4 a 20-5 A hora é propícia para você rever grande parte dos desejos, pois há outros assuntos em pauta que, apesar de serem diferentes do que você desejava, ainda assim proveriam com aquela evolução e prosperidade com que sua alma continua sonhando. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O descontrole não é algo que uma alma sensata busque intencionalmente, mas como há momentos em que só pelo descontrole as coisas encontrariam a melhor solução, então o mistério intervém para que as coisas não possam ser controladas. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os relacionamentos não acontecem por si, sua alma os escolhe e decide livremente com que pessoas estabelece vínculos. Por isso, neste momento você pode escolher relacionar-se com quem faz você perder a cabeça, ou com quem tranqüiliza sua alma. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda será necessário você melhorar os argumentos que vai usar para tentar convencer as pessoas com que, atualmente, sua alma se envolve em discussões. Melhor seria que você evitasse os confrontos, ou que nesses silenciasse. VIRGEM 23-8 a 22-9 Observe novamente ao seu redor, tentando conferir se é mesmo verdade que falta ajuda e colaboração. Provavelmente há mãos estendidas que oferecem ajuda, mas a alma continua teimosa nas queixas que entoa a respeito da falta de ajuda. LIBRA 23-9 a 22-10 Há desejos e desejos, alguns deles vale a pena realizar, enquanto outros são melhores na imaginação do que na prática. É por isso que nossa humanidade tem a capacidade de raciocinar, para não ter de provar na prática tudo que imagina. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo que você busca em outro lugar, em outras condições, em outro relacionamento, continuará sendo mais do mesmo de sempre enquanto você não fizer os devidos ajustes nas condições atuais. A mudança não é de lugar, mas de atitude. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo que parece pouco em relação aos sonhos almejados, na verdade é importante, e por isso mereceria toda atenção e cuidado. Por enquanto, várias pequenas coisas dispersam a energia, para só depois convergirem num só e grande caminho. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Evidentemente, tudo seria mais fácil se houvesse certeza absoluta a respeito do futuro, e também ajudaria muito se a alma pudesse depositar confiança nas pessoas. Porém, você sabe, na realidade não é nada disso que acontece. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Há um tempo certo para fazer concessões, mas há outro em que é imprescindível exigir e comandar. No momento, você precisa comandar, e para que esse ato dê os melhores resultados possíveis, suas certezas devem ser claras e do bem. PEIXES 20-2 a 20-3 Melhor mesmo seria permanecer em silêncio absoluto. Porém, não sendo isso possível, pelo menos refreie sua língua o máximo possível. Observe sua própria reação, anote tudo, e da próxima vez você conseguirá evitar reagir impulsivamente.