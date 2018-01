Data estelar: Plutão começa a retrogradar, Mercúrio ingressa em Áries; a Lua minguará vazia das 6h15 às 17h56, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra é propício dispensar o excesso de compromissos que caracteriza o adulto moderno, ao passo que o ser humano confinado dentro desse personagem constrangedor e mentiroso, que chama a si mesmo de adulto, tenha a mínima chance de se religar à essência. A cultura humana está em congestão, ensaiando o vômito que aliviará a indigestão e que, tal qual eletrochoque, zerará a dinâmica psicossocial, brindando com a oportunidade do recomeço, desta vez com mais espírito. Essa catarse violenta não é inevitável, mas considerando que só poucas pessoas parecem ter a boa vontade de se sintonizarem, enquanto milhões de humanos bem informados continuam fingindo que tudo é assim mesmo, então o ponto de mutação será violento mesmo, por pura covardia. ÁRIES 21-3 a 20-4 Experimente viver no dia de hoje como se cada momento fosse o derradeiro e você não tivesse absolutamente nada a perder, pois, não tendo mais nada a perder, a alma só tem a ganhar através da ousadia que tal situação promove. TOURO 21-4 a 20-5 De susto em susto vai se perdendo de vista o verdadeiro objetivo pelo qual sua alma sacrifica tempo e energia. De susto em susto as pessoas vão ficando irritadas e desanimadas, uma mistura desagradável. Recomponha-se rapidamente dos sustos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Uma das queixas mais comuns dos seres humanos é o de se sentirem incapazes de comunicar seus sentimentos. É por isso que você deve aproveitar para ensinar ao mundo como é que se comunica um sentimento, e fazer isso sem pudor nem temor. LEÃO 22-7 a 22-8 A ansiedade não se pode mitigar com alimento físico, e por isso é necessário ter cuidado na hora de comer, tentando não misturar negócios e alimento. Quando você perceber sua própria ansiedade, esforce-se para comer o menos possível. LIBRA 23-9 a 22-10 Responsabilidade é algo muito pouco valorizado pela nossa humanidade, que acha ser isso algo pesado e nada divertido. Porém, responsabilidade é a capacidade de responder, a mais fiel tradução do espírito humano. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A falta de honestidade não se restringe à malícia do materialismo, estendendo-se à maneira com que você buscar pretextos para agir de forma negativa, como se as circunstâncias ou as atitudes de outrem obrigassem você a isso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Faça valer seu direito à liberdade, mas se esse ato requerer que outras pessoas percam o seu direito à mesma, então a equação toda estará errada do início ao fim. Ou todas as pessoas são livres e independentes, ou nada feito. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Num dia como hoje, é mais fácil perder o foco do que preservá-lo, pois essa é a forma que o Universo tem para lhe dizer que é melhor se despreocupar do que continuar forçando para que tudo aconteça de acordo com os planos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Nos momentos de péssimo humor, observe melhor à sua volta, busque os sinais de beleza nas plantas, nos detalhes da obra humana, em atitudes que normalmente passariam despercebidas. A vida é mais bela quando é percebida assim. PEIXES 20-2 a 20-3 Há certos assuntos que não poderão ser modificados imediatamente, e por isso seria mais sábio de sua parte começar a modificar sua resposta ante esses, pois isso, sim, é acessível a você. Modificar a resposta está dentro de seu poder.