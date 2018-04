Por meio da pintura, a paz que Clarice tanto buscava

Os quadros foram emprestados pela Casa de Rui Barbosa, guardiã do acervo da escritora. Paulo Valente, seu filho, que doou ao IMS um conjunto de correspondências e manuscritos, além de duas telas, foi quem sugeriu a exposição.

Clarice encarava a pintura como hobby - nunca teve aulas e não tinha qualquer pretensão como pintora. Por vezes, dava quadros a amigos, como os escritores Autran Dourado e Nélida Piñon. Gostava de criar ouvindo música clássica. Não havia expectativas quanto ao que sairia de seu pincel.

Ela escreveu: "O que me descontrai, por incrível que pareça, é pintar. (...) Pinto tão mal que dá gosto e não mostro meus, entre aspas, quadros, a ninguém. É relaxante e ao mesmo tempo excitante mexer com cores e formas sem compromisso com coisa alguma. É a coisa mais pura que faço."

Pintados com tinta guache, os quadros, em sua maioria com 40 por 50 centímetros, são abstratos e bem coloridos. Como Sem Sentido, em tons de rosa, lilás, vermelho e azul, do qual ela, ou melhor, a personagem de Água Viva, livro de 1973, fala. Nele, a pintora/narradora reflete sobre vida e arte; em certo momento, declara: "Quando estranho uma pintura é aí que é pintura."

O IMS-RJ fica na Rua Marquês de São Vicente, 476, na Gávea. Com os quadros, estão expostos manuscritos, como os de Um Sopro de Vida (lançado postumamente, em 1978), em que a questão da pintura também se faz presente.