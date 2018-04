''Por meio da dança, ela falou da alma humana'' Pina é, para mim, majestade. Por meio da dança, ela falou sobre a alma humana. O bailarino dança sua própria história. Ela trouxe ao palco o indivíduo e a história do indivíduo. As primeiras vezes que a vi, eu ficava tão sensibilizada que não conseguia pensar, só sentir. Somente algum tempo depois é que comecei a entender a dimensão de seu trabalho. É uma rainha. Estive com ela em 1997, na série de Encontros do jornal O Globo, e as minhas pernas tremeram. Eu dizia a mim mesma: você tem de perguntar coisas, mas eu não conseguia. Quando finalmente consegui me articular, vi que ela era generosa, era de carne e osso. É possível reverenciá-la como mulher, porque ela falou da mulher e da opressão contra a mulher em seu trabalho. O mundo se diferencia em antes e depois de Pina Bausch. Porque ela trouxe afirmações estéticas e de linguagem que transcenderam o mundo da dança. Seu trabalho é para ser uma expressão da experiência humana, e isso para mim é a arte. É permitir ver o que está lá dentro. Alguém me perguntou: você pensa em fazer uma homenagem? Eu respondi: eu a homenageio todos os dias com o meu trabalho, com a minha companhia. Eu comecei a dançar olhando para aquele caminho que ela tinha apontado. Sempre fui fascinada e inspirada, mas ela era inimitável. Sempre soube que são dois mundos muito distintos, eu moro abaixo do Equador, é outra dimensão, outra realidade.