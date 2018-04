Por enquanto, nenhuma independência

Enquanto isso, aqui na Terra Brasilis celebra-se o dia da Independência, uma palavra bonita até agora e nada além disso. Independência será conquistada só quando nossa humanidade parar de fingir que tudo bem desvincular o mundo visível do invisível, a mentira fundamental que alimenta todas as outras. Como se pode ser independente amarrando-se constantemente à ilusão de que nada tem a ver com nada? Que independência real aconteceria a quem se dedica a amarrar familiares, amigos e colegas de trabalho para garantir sucesso individual? Nenhuma independência! Tudo que amarrarmos por aqui nos responsabiliza por desamarrá-lo, isto é tão certo quanto a vida depender da existência da estrela chamada Sol.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As gratificações terão de ser proteladas, porque em primeiro lugar virá o duro trabalho que requer toda a sua atenção. Gratificar os sentidos em primeiro lugar seria o mesmo que distrair-se. Você não quer realmente isso.

TOURO 21-4 a 20-5

As certezas acontecem entre dois períodos de dilemas e, por isso, são transitórias. Contudo, você precisa delas tanto quanto seu corpo precisa de ar para respirar. Só com um mínimo de certeza daria para tomar uma decisão.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Conquiste seu poder, mas não espere fazê-lo através de alguma conquista genial. Seu poder será conquistado através do laborioso esforço que você empenhar nas situações e relacionamentos que conduzirem a esse destino.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você não precisa lutar ferozmente por aquilo que já é seu, porque merecido. Eventualmente, certas pessoas podem fazer o possível para perturbar, mas o tempo está a seu favor e, por isso, tudo pode acontecer de forma serena.

LEÃO 22-7 a 22-8

O destino não é feito de acasos, mas resultado de tudo em que você empenhar seu esforço. Comece, agora, a observar qual é o alvo de seus esforços cotidianos, porque é nesses que se revela a verdadeira natureza de seu destino.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ninguém deve tomar as decisões que são de sua exclusiva alçada, porém, você tampouco pode deixar as pessoas esperando por elas, já que agir assim transformaria o ato de tomar decisões num jogo de caprichos.

LIBRA 23-9 a 22-10

A reverberação das traições sofridas outrora criou um obstáculo severo para que novos relacionamentos sejam desfrutados com a graça que trazem consigo. É imprescindível superar essas mágoas, você não merece submeter-se a elas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

No mundo dos negócios é uma temeridade agir de forma generosa, porque as pessoas traduzem isso como um convite à exploração. Porém, quando o impulso generoso surge, como contê-lo só para proteger-se da exploração?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tenha em mente que suas decisões e atitudes beneficiem a maior quantidade possível de pessoas. Este é o verdadeiro pensamento ecológico que pode finalmente fazer com que o nosso planeta Terra entre no seu eixo real.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Sentir raiva é fácil, difícil é aceitá-la e assumir a direção dos pensamentos que se alimentam dela. Certamente, nada de bom resultaria de agir sob o efeito da raiva, porém, nada bom resultaria de negá-la tampouco.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quando os chamados aumentam, isso significa que chegou a hora de você se expor um pouco mais do que normalmente. Sua presença é requerida no mundo social porque sua alma tem algo a dizer. O melhor será dizê-lo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Desconfie de qualquer relacionamento que seja um mar de rosas, estacionado num remanso onde sempre esteja tudo bem no melhor dos mundos. Relacionamento é um jogo dinâmico de diferenças em perpétuo estado de ajuste.