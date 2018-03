Poppovic volta à Band em fevereiro Após dois anos fora do ar, Silvia Poppovic volta à TV no dia 1º de fevereiro, na Band, para ancorar, outra vez, um programa diário de debates, agora na hora do almoço. Com duração de uma hora, a atração será metade nacional e metade local, com foco também nos problemas da cidade. A apresentadora foi cogitada para comandar uma atração feminina nas tardes da emissora. "Mas o Johnny Saad (presidente da Band), o Fernando Mitre (diretor de jornalismo) e eu queremos fazer esse jornalístico, que também terá reportagens", conta Poppovic.