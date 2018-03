Popcorner RAMONE: Sete anos após sua última vinda ao País, CJ Ramone volta ao Brasil e estará numa tarde de autógrafos no dia 8 de agosto, às 14 horas, na loja London Calling (www.londoncalling.com.br). CJ Ramone, cujo nome real é Christopher John Ward, toca com sua atual banda Bad Chopper no O Kazebre (www.okazebre.com) em São Paulo no mesmo dia. CJ entrou nos Ramones, a primeira banda punk do planeta, substituindo Dee Dee Ramone. BLACK ALIEN: Esta foi tomada emprestada do blog fundamental do Rodrigo Carneiro: ''Tendo o auxílio luxuoso do DJ Zegon nas pick ups, o amigo Black Alien faz show na noite de amanhã (quinta) no Avenida Club (Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros, tels. 3814-7383 e 3031-3290), às 23 horas. Custa R$ 40. É o início da temporada que segue até o dia 7, sempre às quintas. Black Alien, vocês sabem, é mestre do freestyle e transita como ninguém entre o rap, o ragga e outras searas de alta periculosidade sonora. Em setembro, Mister Niterói parte para turnê européia. Maravilha.'' FISCHERSPOONER: Confirmada ontem como uma das atrações da próxima Bienal de São Paulo, a 28.ª edição, no Ibirapuera, a partir do dia 26 de outubro, a dupla de música eletrônica americana FischerSpooner já veio ao País em 2004 para o Skol Beats. Voltou no ano passado, com um set de DJ, para a parada gay. Formada por Warren Fischer e Casey Spooner, trouxe da primeira vez 40 perucas, um imenso guarda-roupa, máquinas de neve e espuma.