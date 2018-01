Popcorner RUFUS NO BRASIL - O cantor Rufus Wainwright chega em maio para show no dia 9 no Via Funchal. Os preços variam de R$ 50 a R$ 180. BAD BRAINS TAMBÉM - A banda de Washington, decana do hardcore americano (está desde os anos 70 na estrada) chega para apresentações em São Paulo na Easy (09/04), no Abril Pro Rock no Recife (11/04) e no Circo Voador no Rio de Janeiro (12/04). SEM FUNERAL - O festival ABC Pró-HC, que está em sua 10.ª edição, teve uma baixa significativa este ano: o grupo galês Funeral for a Friend cancelou sua vinda poucos dias antes do embarque de Londres para cá. Fãs do Sepultura, eles já estavam de malas prontas. Segundo a organização, o cancelamento teve origem em outras datas da turnê sul-americana, porque do lado brasileiro estava tudo certo. No lugar dos galeses, neste sábado, tocam os brazucas de Strike e Fresno, além dos americanos Rufio e do Strike Anywhere, os chilenos do Humana e os brasileiros do Granada, Forfun (RJ), Cueio Limão (MT), Envydust, Sugar Kane (PR), Drive In e Nitrominds. UDIGRUDI - A programação do Hangar 110 acaba de incluir um time subterrâneo de hardcore para novembro. No dia 29, tocam no clube paulista as bandas Comeback Kid (de Winnipeg, Canadá), Crime In Stereo (de Levittown, New York) e Shai Hulud (de Poughkeepsie, New York). SERGE, TOUJOURS - O bardo que não fazia direito a barba, Serge Gainsbourg, talvez o mais influente ídolo francês pop, morto em 1991, é mote de uma imperdível reunião de discípulos em São Paulo. Edgard Scandurra, Arnaldo Antunes, Alex Antunes, Rodrigo Carneiro, Andréa Merkel, Bárbara Eugênia, Chris Hidalgo e Henrique Alves farão uma série de pocket shows, a partir de hoje, no restaurante Le Petit Trou, carinhosamente chamado de Gainsbar. O repertório abrange quase todas as fases da carreira de Gainsbourg. O endereço: Le Petit Trou (Rua Vupabussú, 71, Pinheiros, tel. 3097.8589), Hoje e dias 8, 15, 22 e 29 de abril, às 22h30. MADRI - Começa a ficar mais do que encorpado o elenco do festival Rock in Rio Madrid, no dia 27 de junho. Já estão confirmados: Neil Young e sua banda Crazy Horse, Bob Dylan, The Police, Franz Ferdinand, Jack Johnson, Lenny Kravitz, Amy Winehouse, Alanis Morissette, Jamiroquai, Tokio Hotel, James Morrison, Chris Cornell, El Canto del Loco, Manolo García, Alejandro Sanz, Estopa, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Tiësto, Carl Cox, Sasha&Digweed, fiesta Body & Soul con los DJ?s François K, Danny Krivit y Joe Claussel, Satoshi Tomiie, DJ Vibe, Locodice, Cristian Varela, Wally López, Espíritu Pacha Ibiza (Sara Main, Goldfish Live y JP Candela) Simon & Shaker, D-Formation, Jose Luis Magoya, Elio Riso, Gerardo Niva e Roberto Rodríguez.